Derrocada de varanda em Amarante danifica viaturas

António Orlando 04 Junho 2018 às 10:55

A derrocada de parte de um edifício devoluto, na zona de Santa Luzia, em Amarante, danificou, esta segunda-feira de manhã, duas viaturas e provocou o corte do transito na rua Carlos Amarante.

O incidente ocorreu cerca das 5.30 horas, quando Miguel Paiva, tripulante de ambulância se levantava para ir trabalhar. "Foi um estrondo enorme. Julguei tratar-se de um acidente com um camião de entregas dos correios ou outra coisa do género. Fui à varanda e vi o meu carro cheio de pedras e ferros que tinham caído de uma casa devoluta", explicou ao JN, o proprietário de um Renault Clio que ficou danificado. Além desta viatura, um Peugeot 306 também sofreu danos.

A derrocada teve inicio na beirada de suporte ao telhado que, ao cair, arrastou também a varanda do prédio. "No meio do azar acabou por existir alguma sorte, porque se aquilo acontecesse mais tarde, no horário laboral, poderíamos estar agora a lamentar a perda de vidas humanas", ressalvou, Miguel Paiva.

A rua Carlos Amarante está, agora, cortada à circulação pela Proteção Civil e a GNR está a tentar localizar o proprietário da habitação.