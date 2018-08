Desfile "retro" de Pirilampos mágicos feitos por alunos da Cercimarante

António Orlando 18 Maio 2018 às 01:01 Facebook

Duas dezenas de Pirilampos Mágicos gigantes, elaborados pelos utentes da Cercimarante vão desfilar, esta sexta feira, às 10 horas, nos Claustros do Museu Municipal de Amarante com as diferentes cores escolhidas para as campanhas feitas ao longo de 31 anos de existência deste símbolo maior de solidariedade social, em Portugal.

O desfile "retro" do Pirilampo Mágico acontece num momento em que a mascote assume uma nova imagem, mais ousada e moderna, mas, como destaca a Federação Nacional das Cooperativas de Solidariedade Social (FENACERCI), responsável pela Campanha, a nível nacional, "mantém a missão que esteve na base da sua criação, e que consiste na luta pela defesa e consagração dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e multideficiência, bem como o apoio às organizações que lhe prestam suporte".

A poucas horas da apresentação pública do novo Pirilampo Mágico, na Cercimarante ultimavam-se os preparativos.

O João, o Mário, o Nelson e o Paulo, utentes do Centro de Atividades Ocupacionais (C.A.O.) da Cerci, auxiliavam a monitora da Área Têxtil, Helena Carvalho.

Enquanto uns recortam os números relativos a cada ano; outros enchem almofadas que darão forma ao interior do boneco, e outros há que ajustam as antenas das 20 mascotes que, nesta sexta-feira, irão ganhar vida e desfilar na sessão de apresentação do novo Pirilampo Mágico.

Depois de se fazer todo o trabalho, à mão, desde os moldes, passando pelo corte, Helena Carvalho cose os Pirilampos, à máquina, e o utente Paulo, com perícia, corta todas as pontas excedentes das linhas. O resultado não podia agradar mais. Vinte simpáticos Pirilampos coloridos, e através dos quais será possível recordar todas as cores utilizadas nas Campanhas e o respetivo ano. Afinal, "recordar é viver".

"É este espírito de partilha, de envolvimento e de participação que, todos os dias, procuramos proporcionar aos nossos clientes e colaboradores, e que nos fazem sentir especiais, pois sentimos que estamos a contribuir para uma mudança de mentalidades e, no essencial, para a felicidade de todos aqueles que atendemos", explica o presidente do Conselho de Administração da Cercimarante, Carlos Pereira.

Quem também está orgulhosa de tudo o que se tem feito, é a madrinha da Campanha, que assume esta responsabilidade, de alma e coração.

"A causa é nobre e eu não poderia estar mais honrada pelo convite que me foi feito, e que assumo com total dedicação e orgulho. Poder, de certa forma, contribuir para o sucesso de uma ação solidária é também motivo de felicidade para mim, porque acredito, que pessoas solidárias são também pessoas mais felizes!", salienta Lucinda Fonseca, vice-presidente da autarquia, entidade que apoia a iniciativa.