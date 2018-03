Despiste seguido de incêndio fere duas jovens em Amarante

António Orlando Hoje às 18:33 Facebook

Twitter

Duas jovens, de 14 e 18 anos, escaparam com ferimentos "aparentemente" ligeiros a um despiste seguido de capotamento e incêndio da viatura em que seguiam na Estrada Nacional 15, cerca das 00.37 horas, desta sexta-feira, em Travanca, Amarante.

A carrinha de marca Renault caiu a um jardim privado localizado à face da Rua Central de Travanca, no lugar de Trovoada, ao quilómetro 44 da EN15. Apesar da queda aparatosa, as vítimas ainda conseguiram sair da viatura pelo próprio pé já com a viatura em chamas. O fogo terá começado na zona do depósito.

Os bombeiros de Vila Meã ainda tentaram salvar a viatura das chamas mas o fogo já estava incontrolável, explicou ao JN fonte dos voluntários.

As vítimas, assistidas pela VMER do Vale do Sousa, foram levadas em duas ambulâncias dos bombeiros de Vila Meã para a urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.

Os bombeiros que deslocaram para o local cinco viaturas com 17 homens tiveram ainda apoio do INEM, da patrulha da GNR de Vila Meã e da Unidade de Trânsito da GNR de Penafiel.