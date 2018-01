Dois acidentes cortaram trânsito na Autoestrada do Marão sexta e sábado

Eduardo Pinto Ontem às 20:01 Facebook

A Autoestrada do Marão esteve encerrada esta tarde de sábado durante 45 minutos, no sentido Vila Real-Amarante, na sequência do despiste de uma viatura ligeira.

Segundo a Unidade de Trânsito da GNR de Vila Real, um carro despistou-se cerca de 400 metros depois de sair do Túnel do Marão, devido ao granizo que na altura caia naquela zona, pouco depois das 18 horas.

Apesar do aparato do acidente, que obrigou ao corte da estrada, não se registaram feridos. Apenas há a destacar danos materiais. A autoestrada reabriu cerca de 45 minutos depois do acidente, após a limpeza da via.

A Autoestrada do Marão também esteve encerrada durante cerca de meia hora, na sexta-feira à noite, enquanto os bombeiros da Cruz Branca de Vila Real limparam a via, no sentido Vila Real-Amarante, depois de um carro ligeiro ter embatido na traseira de um camião, antes de entrar no Túnel do Marão.