Festa do vinho verde em Amarante brinda a Amadeo de Souza-Cardoso

Três dezenas de produtores de vinho verde de toda a região demarcada estarão presentes, no fim de semana, na 4ª edição do Universo do Vinho Verde Amarante (UVVA) a dar prova de 150 vinhos.

A degustação do precioso néctar, único no mundo, será mediada pelos petiscos típicos e doces conventuais. A entrada tem um custo de 5 euros, com oferta de um copo personalizado e um voucher de 2,50 euros para compra de vinho.

Este ano, o UVVA é associado ao centenário da morte de Amadeo Souza-Cardoso, naquela que é uma "justa homenagem" para a Essência do Vinho, a entidade organizadora parceira da empresa municipal Invest Amarante.

E de que forma Amadeo se relaciona com o vinho? A resposta foi dada pelo enólogo António Sousa, valendo-se de três obras emblemáticas do pintor, nascido em Manhufe: "Paisagem", "Canção Popular" e o "Pássaro do Brasil", e "Cozinha de Manhufe".

O vinho da casta Azal retrata a "Paisagem" pela "frescura e o verde". O colorido do quadro "Canção Popular e o Pássaro do Brasil" encontra eco no vinho que nasce da vinificação da casta Avesso, que deu uma sub-região a Baião. "É um vinho com bastante intensidade, com muita cor e estrutura", explicou António Sousa. Já a "Cozinha de Manhufe" é "pintada" com um vinho rosado da casta Padeiro de Basto, por ser "suave e de cores quentes", explica o enólogo.

Estes e outros sabores poderão ser degustados pelos visitantes em contacto direto com enólogos e produtores. Nos três dias do certame, serão feitas provas de vinho comentadas e realizados "showcookings" pelos chefes de cozinha Tiago Bonito (Largo do Paço, Amarante), João Cura (Almeja, Porto) e Luís Américo (Boteco Mexicano, Porto).

O UVVA, que, segundo o autarca, José Luís Gaspar, surgiu num contexto de promoção nacional e internacional de Amarante "como terra com um potencial exponencial no domínio do enoturismo", vai receber a visita de 11 jornalistas especializados estrangeiros e outros tantos portugueses escolhidos pela Associação de Turismo do Porto. Há ainda espaço para uma representação de produtores vinícolas da Moravia do Sul, da República Checa, na qualidade de região vinícola convidada pelo UVVA.