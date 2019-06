Festival Internacional de Guitarra de Amarante arranca este sábado

António Orlando Hoje às 20:00 Facebook

A Orquestra do Norte (ON) abre este sábado a quinta edição do Festival Internacional de Guitarra de Amarante com um concerto no Largo S. Gonçalo. A ON, que participa pela primeira vez no festival, tem atuação agendada para as 22 horas.

Em palco estarão ainda os Laureados do festival de 2018, Andrés Madariaga (Chile) e Francisco Luís (Portugal). Também pela primeira vez, existirá ainda uma parceria com vários Festivais Europeus, nomeadamente com os Vencedores do Festival de Veria, Grécia, (concerto a 28 de junho); do Festival Pittaluga (Itália) e do Festival Klagenfurt, Áustria, (concerto a 29 de junho). Os vencedores de cada um destes festivais tocam em Amarante, partilhando o palco com outros artistas do programa. No futuro, o vencedor do V Festival de Guitarra de Amarante atuará nestes países.

"Todos os anos trabalhamos para conseguir acrescentar algo diferente ao Festival. Na edição de 2019 ficamos muito felizes por conseguirmos a parceria com a Orquestra do Norte a quem vamos dedicar o momento de abertura oficial do evento", começa por mencionar Taí Laranjeira, o diretor-executivo do CCA - Centro Cultural de Amarante Maria Amélia Laranjeira.

A pensar no reforço da projeção internacional deste Festival que soma já cinco anos, "a grande aposta passa também por estabelecermos parcerias com Festivais Europeus o que representa para nós maior diversidade e mais qualidade nos espetáculos que oferecemos, além de promovermos o intercâmbio entre artistas e participantes", termina.

As atenções do V Festival Internacional de Guitarra de Amarante estarão especialmente voltadas para o francês Judicael Perroy que fará o concerto de encerramento, a 6 de julho, no Auditório do CCA, pelas 21h30 . Perroy conhecido como um extraordinário e virtuoso guitarrista clássico e músico, com inúmeros prémios ganhos, por exemplo, venceu o prestigiado Concurso Internacional Guitar Foundation of America (GFA) através do qual fez um tour nos Estados Unidos e Canadá realizando mais de 60 concertos e masterclasses.

Um dia antes, a 5 de julho, atuam o cubano Marco Tamayo, aclamado como "Rei da Guitarra" pelo jornal italiano L"Stampa em 1999 e a espanhola Anabel Montesinos, personalidade de vulto da guitarra clássica mundial que aos 17 anos venceu o Concurso Internacional de Guitarra Francisco Tárrega em Espanha.

A 26 de junho tem lugar a Conferência subordinada ao tema "O Mimo e Amarante, cidade da Música", com a diretora Lú Araújo.

O Concurso de guitarra inicia-se no dia 29 de junho, com quatro categorias: A,B,C e D que se destinam a jovens guitarristas com idades compreendidas entre os 6 e os 16. Nos dias 4, 5 e 6 de julho têm lugar as categorias principais, E e F para guitarristas com idades a partir dos dezassete anos e sem limite de idade. O vencedor do Concurso da principal categoria (F), será premiado com 5 mil euros e fará a abertura da VI edição do FIG-Amarante com orquestra.