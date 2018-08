Final do Campeonato Regional Norte de Equitação de Trabalho em Amarante

António Orlando Hoje às 17:38 Facebook

O Parque Florestal de Amarante acolhe no próximo domingo, dia 2 de setembro, a final do Campeonato Regional Norte de Equitação de Trabalho.

A Equitação de Trabalho é uma modalidade equestre em expansão e Portugal tem-se destacado somando já vários títulos de Campeão do Mundo e da Europa.

Em Amarante, serão disputadas três provas: Ensino, Maneabilidade e Velocidade, em que são demonstradas e maximizadas as aptidões do cavalo Lusitano. A Prova de Ensino arranca às 10 horas e às 15 horas tem início a Prova de Maneabilidade. A última prova da competição é a de Velocidade que começa às 17 horas. A cerimónia de entrega de prémios acontece às 18 horas.

O acesso é livre. Cavaleiros e Cavalos Debutantes; Juvenis; Juniores e Consagrados A e B são os escalões em competição.

A prova tem como comissão organizadora o Município de Amarante com o apoio da Associação Portuguesa do Puro Sangue Lusitano (APSL) e da Federação Equestre Portuguesa, entre outros.

A Equitação de Trabalho é baseada na equitação tradicional de cada país, mantendo e conservando as suas diferentes tradições, nomeadamente no uso do traje e arreios, e em que o cavaleiro utiliza apenas uma mão na condução da sua montada. Foi concebida para destacar o tipo de monte utilizado nas diferentes vertentes do trabalho de campo.

Desde que a modalidade teve início em Portugal, todas as iniciativas têm sido tuteladas pela APSL. O primeiro campeonato nacional realizou-se em 1999.