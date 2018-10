Fogo em varanda ocupada por sem-abrigo lança pânico em Amarante

António Orlando Ontem às 23:00, atualizado hoje às 00:14 Facebook

Twitter

Um princípio de incêndio urbano, este sábado à noite, na zona de Santa Luzia, Amarante, provocou alvoroço entre os moradores da Rua Francisco Sá Carneiro.

As chamas deflagraram num colchão depositado na varanda de uma habitação devoluta que serve de teto a uma sem-abrigo. A mulher de 47 anos, desempregada, tem graves problemas de alcoolismo. À hora a que foi dado o alerta de incêndio, foi encontrada deitada na berma da estrada, à beira do coma alcoólico, tendo sido levada pelo INEM para o hospital.

Alfredo Machado, dono de um restaurante da zona, foi o primeiro a combater as chamas com um extintor, até à chegada dos bombeiros. "A sem-abrigo deve ter deixado um cigarro a arder e ateou fogo ao colchão. Ainda queimei uma mão, mas evitou-se que as chamas se propagassem às habitações vizinhas", relatou.

Fonte dos bombeiros de Amarante explicou ao JN que a "vitima" é repetidamente transportada para o hospital por embriaguez. "Tem dias que são duas e três vezes", garantiu a fonte.

Os donos da habitação desocupada vivem na cidade do Porto.