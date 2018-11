Ganha 100 mil euros com raspadinha "Feliz Natal" em Amarante

António Orlando Hoje às 00:51 Facebook

Um homem com cerca de 50 anos ganhou, nesta quarta-feira, um prémio de 100 mil euros numa raspadinha comprada no Bazar Tabacaria Chaimite, em Amarante.

O premiado apostou dez euros em duas raspadinhas "Feliz Natal". "Em tom de brincadeira disse-me 'dê-me aqueles dois lençóis [raspadinhas]' e depois disse-me que queria ir lá para fora. Passados dez minutos voltou e, na maior das descontrações, perguntou-me o que é que tinha de fazer para levantar o prémio de 100 mil euros", relata José Agostinho, proprietário do Bazar Tabacaria Chaimite.

Julgando que o apostador estava a brincar com ele, disse-lhe que tinha que ir ao Departamento de Jogos da Santa Casa. "Ele passou-me a raspadinha para as mãos, coloquei-a na máquina e obtive a resposta que o premiado tinha mesmo que se dirigir ao Departamento de Jogos para levantar o prémio de 100 mil euros. Fiquei incrédulo com a descontração dele", refere José Agostinho.

O dono da loja diz que está habituado registar apostas premiadas. A maior foi de 13 milhões de euros no Joker. "Foi o maior prémio de sempre do Joker e que até hoje não foi reclamado por ninguém. A situação foi-me confirmada pela Santa Casa. Esse prémio acabou por reverter para a Santa Casa", certifica.