Inaugurada a primeira fase do acesso de Vila Meã à A4 e A11

A primeira fase do acesso de Vila Meã, Amarante, ao nó do IP9 (A4 e A11) foi inaugurada neste sábado.

A ligação de 800 metros, prometida há vários anos, custou 1,4 milhões de euros, mais IVA. Uma das razões para a morosidade do processo teve que ver com a negociação dos terrenos, que na falta de acordo com os proprietários obrigou a autarquia à expropriação. O valor total dos terrenos ascende aos 800 mil euros.

A segunda fase da empreitada custará cerca de 800 mil euros e terá 400 metros de extensão e assegurará a ligação até à zona da Ponte da Pedra, atravessando o rio Odres. Está também previsto um novo acesso à avenida central de Ataíde, considerado fundamental para melhorar a fluidez do tráfego no centro da vila.

"É um eixo estruturante, ligando ao nó da autoestrada e a importância que tem no acesso rápido ao centro de Vila Meã. Ao mesmo tempo vai permitir que Vila Meã se possa organizar em termos de crescimento para os próximos anos, de forma ordenada e pensada. Estamos a preparar Vila Meã para voltar a ser a plataforma comercial de outrora ajustada ao sec. XXI", considerou José Luís Gaspar, presidente de Câmara de Amarante. Em causa, segundo o autarca, está o Plano de Urbanização de Vila Meã que assenta, em parte, no novo eixo viário.