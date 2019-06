Lixo dá nova ambulância aos Bombeiros de Amarante

António Orlando Hoje às 19:45 Facebook

Os Bombeiros de Amarante ganharam uma ambulância de transporte de doentes por terem recolhido 112 toneladas de resíduos. A recolha foi feita no âmbito da campanha de incentivo à reciclagem promovida pela Associação de Gestão de Resíduos (Amb3E).

Em 2108, o quartel de Amarante já tinha sido o vencedor do concurso ao recolher 139 toneladas de resíduos, que lhe valeu a primeira ambulância.

"É graças à nossa comunidade, foram eles através das paróquias, empresas privadas, através do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, que se empenharam em ajudar os bombeiros Voluntários de Amarante na entrega de equipamento para abate", explica Adelmo Guimarães, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante.

O segundo prémio, no valor de 2500 euros, convertíveis em equipamento de proteção florestal, foi atribuído aos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, que conseguiram juntar 53 toneladas de resíduos.

As corporações de bombeiros de Agualva-Cacém e Famalicenses também foram distinguidas, cada uma, com um prémio no valor de 2500 euros, por terem conseguido recolher 676 quilos de pilhas e mais de uma tonelada de lâmpadas, respetivamente. Houve, ainda, corporações que receberam cartões pré-pagos de combustível, num total de 4 mil euros.

O "Quartel Electrão" é um projeto de cariz social e ambiental, dirigido às Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários com o objetivo de sensibilizar a comunidade para a reciclagem e valorização de equipamentos elétricos, lâmpadas, pilhas e baterias usadas. Esta iniciativa que tem como padrinho o humorista e apresentador Pedro Fernandes, é apoiada pela Liga dos Bombeiros Portugueses e o Corpo Nacional de Escutas.

No total das três últimas edições, o valor reciclado ultrapassou as quatro mil toneladas de equipamentos elétricos usados e as 30 toneladas de pilhas e acumuladores usados.

O "Quartel Electrão" 2018/2019 contou com a participação de 212 corporações de bombeiros de todo o país. No total, foram recolhidas, nesta edição, quase mil toneladas de resíduos.