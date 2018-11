Moçambique-Amarante de moto durante 30 dias

Eduardo Pinto Hoje às 17:00 Facebook

Twitter

Os amarantinos Paulo Amado e Afonso Magalhães, e o portuense Pedro Martins vão iniciar na sexta-feira uma aventura de moto entre Moçambique e Amarante. São mais de 15 mil quilómetros de viagem, atravessando 15 países de sul a norte de África e ainda da Europa, que vai durar cerca de 30 dias.

A ideia surgiu no âmbito das experiências turísticas em moto todo-o-terreno que Paulo Amado já desenvolve na Quinta da Pousadela, em Ôlo, Amarante. "Em tom de brincadeira", os amigos Afonso Magalhães e Pedro Martins, radicados em Moçambique, lançaram-lhe o desafio de fazer de moto a viagem entre a cidade moçambicana de Nampula e Amarante. "Da brincadeira nasce a asneira" e não tardou que se tornasse coisa séria.

E porquê esta ligação? Porque a cidade de Amarante está geminada com a de Nampula. E o ex-bispo D.Manuel Vieira Pinto é natural da primeira e exerceu durante 34 anos na segunda. "Existem laços entre as duas cidades que agora queremos reforçar, trazendo por terra os cumprimentos da Câmara de Nampula", explica Paulo Amado, empresário de 48 anos.

A primeira etapa dos quinze mil quilómetros de percurso começa esta sexta-feira, 23 de novembro. Uma espécie de prólogo de 2200 quilómetros entre a capital Maputo e Nampula. No dia 25 arranca a aventura que os vai levar por territórios da Tanzânia, Quénia, Etiópia, Sudão, Egito, Israel e Grécia, prosseguindo depois pelos Balcãs e pela costa do Mar Adriático, Itália, França, Espanha e Portugal.

O objetivo é chegar antes do Natal, portanto estima-se uma viagem de 30 dias. Mas para alcançar este objetivo os três amigos terão de a cumprir a quilometragem diária, previamente estipulada, de cerca de 800 quilómetros.

Os maiores receios concentram-se no território africano, pois podem ter de lidar com "focos de instabilidade", já que "a possibilidade de encontrar algum é grande". Na bagagem levam alimentação e combustível para vários dias no caso de precisarem de ter alguma autonomia. As pernoitas serão decididas dia-a-dia consoante as condições do momento. Atravessar fronteiras em África é o "desafio-chave, pois é um filme que tanto pode demorar a resolver umas horas como uns dias".

Resumidamente, "serão nove mil quilómetros de moto-aventura e o resto de moto-turismo".

PLANO DE VIAGEM:

1. Maputo - Inchope (1099 km)

2. Inchope - Nampula (991 km)

3. Dia em Nampula contactos com as organizações locais

4. Nampula - Masasi (Tanzânia) (831 km)

5. Masasi - Morogoro (790 km)

6. Morogoro - Arusha (700 km)

7. Arusha (Tanzania) - Bubisa (Quénia) (859 km)

8. Bubisa (Quénia) - Debra Zeit (Etiópia) (829 km)

9. Debra Zeit - Shededi (Etiópia) (911 km)

10. Shededi (Etiópia) - Khartoum (Sudão) (611 km)

11. Khartoum (Sudão) - Wadi Halfa (Sudão) (761 km)

12. Wadi Halfa (Sudão) - Hurghada (Egito) (771 km)

13. Hurghada - Cairo (531 km)

14. Cairo - Eilat (Israel) (781 km)

15. Eilat (Israel) - Petra (Jordânia) - Haifa (Israel) (536 km)

16. Telavive - Atenas (avião)

17. Atenas - Tirana (Albânia) (731 km)

18. Tirana (Albânia) - Dubrovnik (Croácia) (266 km)

19. Dubrovnik (Croácia) - Rijeka (Croácia) (604 km)

20. Rijeka (Croácia) - Nice (França) (791 km)

21. Nice (França) - San Sebastian (Espanha) (910 km)

22. San Sebastian (Espanha) - Amarante (Portugal) (691 km)

Total: 14.994 quilómetros