Morreu afogado ao lado do filho numa piscina insuflável em Amarante

Um homem de 40 anos morreu afogado, ao final da tarde deste domingo, numa piscina insuflável em Louredo, Amarante. O alerta foi dado cerca das 19 horas.

A vítima, Manuel Fernando Lemos Nogueira, motorista da Mota e Engil, residente na rua Cimo de Vila, morreu quando, após o lanche, se refrescava na companhia do filho de seis anos, numa pequena piscina insuflável com cerca de três metros de diâmetro por 80 centímetros de profundidade.

"À chegada dos bombeiros, a esposa, desesperada, fazia manobras de reanimação ao marido. Prosseguimos com as manobras já com a ajuda da equipa da ambulância de Suporte Imediato de Vida, mas não foi possível reverter o quadro de pré-afogamento. O óbito foi declarado à chegada ao hospital", explicou ao JN, Rui Ribeiro, comandante de bombeiros de Amarante.

As causas do afogamento estão por apurar, podendo ser esclarecidas com a realização da autópsia, que deverá decorrer nesta segunda-feira. Rui Ribeiro alerta que o uso de piscinas "carece das mesmas regras e cuidados a ter em zonas de veraneio, nomeadamente, na necessidade do respeito pelos períodos de digestão", acrescentou o comandante dos Bombeiros.