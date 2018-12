Mulher atropelada numa passadeira em Amarante

António Orlando Hoje às 19:00 Facebook

Uma mulher de 50 anos foi atropelada na tarde desta quinta-feira cerca das 17.20 horas numa passadeira da avenida 1º de maio, em Amarante.

A vitima assistida no local pelos bombeiros de Amarante foi levada para a urgência em Penafiel do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa.

A mulher atravessava a rua em direção ao hipermercado Minipreço e foi colhida por uma viatura que circulava no sentido descendente em direção à Nova Ponte.

Em menos de um mês este é o segundo atropelamento no mesmo local. No dia 18 de novembro uma enfermeira fraturou a bacia ao ser também atropelada. Segundo os populares que acorreram em auxílio à vítima, o local tem pouca luminosidade. "De noite a visibilidade desta passadeira deixa muito a desejar e o facto de se situar por debaixo de duas árvores agrava mais a situação", explicam.