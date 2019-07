Polaca vence V Edição do Festival Internacional de Guitarra de Amarante

António Orlando Hoje às 00:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A polaca Katarzyna Smolarek, nascida em 1995, que começou a estudar guitarra aos oito anos, é a grande vencedora da V Edição do Festival Internacional de Guitarra de Amarante. O valor do prémio em causa é de 5 mil euros.

"Passei um momento fantástico nesta linda cidade e mal posso esperar para voltar no próximo ano para tocar no concerto de abertura. Adorei!" disse Katarzyna Smolarek.

O português João Robim Rocha conquistou o segundo lugar, enquanto a romena Ana Lordache ficou em terceiro.

Tito Silva, o diretor artístico do evento, mostrou-se visivelmente satisfeito pela "excelência deste festival, que atrai cada vez mais músicos de todo o mundo e que, em termos de qualidade técnica, se pode já equiparar a outros festivais do género".

Pela primeira vez, o festival contou com a participação da ON - Orquestra do Norte e com os Vencedores do Festival de Veria, na Grécia, do Festival Pittaluga, em Itália, e do Festival Klagenfurt, na Áustria.