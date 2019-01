Projeto de Souto Moura desagrada em Amarante

António Orlando Hoje às 14:30 Facebook

Apontada falta de estacionamento e de espaços verdes no Centro Histórico de Amarante.

O arquiteto Souto Moura pretende cortar a meio a Alameda Teixeira de Pascoaes, em Amarante, para permitir o prolongamento da área adjacente ao mercado municipal, bem no coração do Centro Histórico da cidade. É a resposta do arquiteto, no valor de 150 mil euros, ao desafio lançado pela Autarquia para requalificar o mercado e "fazer toda a sua integração na alameda". Porém, a obra não é do agrado de boa parte da população, que não vê com bons olhos o fim do estacionamento na cidade.

Além disso, teme-se que o abate de árvores massivo torne aquele local, aprazível no verão, insuportável. "Temos as árvores que, com o projeto, terão de ser derrubadas e abatidas, transformando-o em eiras áridas", disse a professora Anabela Magalhães.