Raspadinha do Natal volta a premiar apostador de Amarante com 100 mil euros

A raspadinha "Feliz Natal" voltou a antecipar um Natal feliz a um habitante de Amarante ao raspar 100 mil euros de prémio. Em menos de um mês, esta é a segunda vez que o prémio máximo desta raspadinha sai a um apostador do concelho. Este sábado, a lotaria instantânea premiada foi vendida por volta das 17.30 horas, na Livraria Tulipa, localizada na rua Cândido dos Reis.

O premiado é um jovem com cerca de 30 anos da freguesia de Louredo. "Ele passaria bem sem ganhar o prémio mas, como se costuma dizer, um prémio destes é sempre bem-vindo", disse ao JN, Rui Chantre, proprietário da livraria.

No passado dia 22 de novembro, a tabacaria Chaimite, localizada a cerca de 100 metros da livraria Tulipa, já tinha vendido a outra raspadinha Feliz Natal com o mesmo prémio de 100 mil euros a um homem de 50 anos. Sete dias depois, o mesmo estabelecimento vendia uma nova lotaria instantânea premiada, no caso, com um prémio de 10 mil euros na lotaria "vezes 10".

Esta sucessão de prémios está a suscitar grande curiosidade entre os apostadores e até alguma suspeita, algo que Rui Chantre trata de desmistificar. "Não há qualquer falcatrua. As lotarias vêm em caixotes, nem a Santa Casa sabe onde é que elas vão parar", disse.

Além deste prémio, o responsável da Tulipa, realça que, há cerca de um ano, vendeu "o maior prémio da raspadinha que é 504 mil euros". "Em março deste ano também registei o prémio m1lhão do euromilhões", concluiu.