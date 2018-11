Raspadinha volta a premiar apostador de Amarante

António Orlando Hoje às 13:01 Facebook

A sorte da raspadinha está virada para Amarante. Depois de, há 15 dias, o Bazar Tabacaria Chaimite, na cidade amarantina, ter vendido uma raspadinha "Feliz Natal" premiada com 100 mil euros, agora, o mesmo estabecimento vendeu outra raspadinha premiada com 10 mil euros.



O homem bafejado pela sorte tem cerca de 50 anos e reside a cerca de 15 quilómetros da cidade de Amarante. Apostou um euro numa raspadinha "vezes 10" e raspou os 10 mil euros no número da sorte, o 28.

"Este mês de novembro está a ser um mês da sorte para o Chaimite", diz com um sorriso rasgado, José Fernando, o proprietário do estabelecimento. "O apostador é um homem que vive do trabalho, o prémio é merecido", ressalvou salvaguadando o anonimato do apostador.