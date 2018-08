Região do Tâmega e Sousa promove-se em Bordéus

António Orlando 11 Maio 2018 às 15:23 Facebook

Twitter

O Consórcio "Tâmega e Sousa Internacionaliza" anunciou que vai estar presente na 9ª Edição do Marché Portugais à Cenon, que decorre entre 18 a 20 de maio, em Bordéus, França.

A iniciativa dará continuidade a uma estratégia promocional iniciada em 2017, aquando da presença do Tâmega e Sousa na Fête des Vendanges de Montmartre e Mostra Enogastronómica no Consulado Geral de Portugal em Paris. A presença lusa dará especial destaque ao Vinho Verde, ao Fumeiro e à Doçaria Tradicional.

O Consórcio "Tâmega e Sousa Internacionaliza" é um projeto financiado pela União Europeia que visa a internacionalização e promoção da região reunindo numa plataforma a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, o Conselho Empresarial do Tâmega e Sousa, a Ader-Sousa - Associação de Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa, a Dolmen - Desenvolvimento Local e Regional e a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto.

A edição deste ano do Marché Portugais à Cenon conta também com a participação de outros territórios portugueses, nomeadamente Alcanena, Arcos de Valdevez, Aveiro, Bragança, Lamego, Mirandela, Monção, Óbidos, Paredes de Coura, Ponte de Lima e Seia.

Recorde-se que esta é já a décima ação de marketing territorial promovida pelo Consórcio. Para além das ações mencionadas, a Região esteve presente na BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa; em Espanha na FIDMA - Feria Internacional de Muestras de Asturias, no Festival Arcu Atlánticu (duas edições) e no Fòrum Gastronòmic Girona, tendo ainda organizado a Feira Internacional de Gastronomia e Vinhos do Tâmega e Sousa, no Luxemburgo, assim como a Mostra Promocional na Embaixada de Portugal no Reino Unido, em Londres.

As ações promovidas são cofinanciadas pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.