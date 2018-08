Rio Tâmega tomado por cianobactérias

António Orlando Hoje às 16:09 Facebook

Twitter

As águas do rio Tâmega, no troço entre a barragem do Torrão (Marco de Canaveses) e a cidade de Amarante, estão pintadas de verde devido à proliferação de cianobactérias, também designadas por algas azuis. O impacte ambiental é visível a olho nu.

Estes organismos, que se desenvolvem em águas com velocidade corrente pequena ou nula, como albufeiras ou lagos, podem libertar toxinas na água o que pode causar problemas de saúde pública e animal.

"A água contaminada deve ser tratada de forma a remover estes organismos, dando especial atenção à libertação de toxinas. Ferver a água não destrói as toxinas. A melhor forma de remover as toxinas é através de filtros de carvão ativado", explica a Direção-geral de Saúde.

As cianobactérias podem também libertar alguns compostos originando o mau cheiro da água e o sabor a terra ou a bolor.