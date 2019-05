Rubel e Samuel Úria na próxima edição do Festival MIMO

António Orlando Hoje às 19:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Rubel e Samuel Úria, duas referências da nova geração de músicos e compositores, são as mais recentes confirmações do MIMO Festival Amarante que se realiza de 26 a 28 de julho. Dois nomes de peso que se vêm juntar aos já anunciados Criolo, Salif Keita, Mayra Andrade e 47Soul.

Rubel é considerado o príncipe da nova música popular brasileira. Em 2018 editou "Casas" que foi nomeado para "Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa" nos Grammys Latinos desse ano. Neste registo, cruza a MPB com eletrónica e hip hop, e conta com a participação especial dos rappers brasileiros Emicida e Rincon Sapiência. O músico e compositor fez a estreia em 2013 quando lançou na internet o álbum "Pearl", do qual faz parte "Quando Bate Aquela Saudade" que conta já com 37 milhões de visualizações no Youtube.

A representar os cantautores portugueses no Mimo 2019 vai estar Samuel Úria que desde 2008 não pára de ganhar notoriedade. Em Amarante o singular cantautor vai recordar desde o EP de estreia "Em Bruto" aos álbuns "Nem Lhe Tocava", "A Descondecoração de Samuel Úria", "O Grande Medo do Pequeno Mundo", "Carga de Ombro", até ao mais recente EP "Marcha Atroz".

Recorde-se ainda que, pelo segundo ano consecutivo, o MIMO Festival Amarante abraça a Arte com a mostra "Abstração. Arte Partilhada Coleção Millennium BCP", composta por mais de 30 obras de 18 autores nacionais e internacionais, que vai ocupar o Museu Amadeo de Souza-Cardoso.