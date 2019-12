Linha do Douro condicionada devido a aluimento de terras

António Orlando Hoje às 11:13 Facebook

Um aluimento de terras em Vila Meã está a condicionar circulação ferroviária na Linha do Douro.

Durante mais de uma hora, das 9 horas às 10.27 horas, a circulação esteve suspensa, tendo sido retomada a essa hora "de forma muito limitada" com uma composição interregional a diesel.

Na zona do aluimento, os comboios vão circular 10km/hora e no restante traçado da linha do douro a circulação não pode ser superior a 30km/hora devido à falta de estabilização da linha", indicou ao JN fonte da CP, admitindo que a situação ainda é muito confusa devido às dificuldades de comunicação.

As limitações estendem-se a toda a linha a montante de Caíde, ou seja até ao Pocinho.