Menina de nove anos ferida com gravidade num acidente em Vila Meã

Um acidente entre dois carros, ao início da tarde desta quarta-feira, na rua do Seixo, em Vila Meã, Amarante, deixou ferida gravemente uma menina de nove anos. Devido ao estado de saúde da menina, com apoio do INEM, a vítima foi transportada pelos Bombeiros Voluntários de Vila Meã para a urgência pediátrica do Hospital S. João, no Porto.

Do embate entre os dois veículos ligeiros, um de passageiros e outro de mercadorias, resultaram ainda ferimentos ligeiros em duas mulheres: uma que seguia no ligeiro de passageiros com a menina, presumivelmente familiar, e na condutora da outra viatura;

Ambas foram encaminhadas pelos bombeiros de Vila Meã e de Penafiel para a urgência em Penafiel do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS).

Para as operações de socorro ao acidente, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) mobilizou para o local um total de 35 cinco operacionais apoiados por 15 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Vila Meã e de Penafiel, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, Suporte Imediato de Vida (SIV) de Amarante, Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE) do INEM e ainda patrulhas da GNR de Vila Meã e Marco de Canaveses.