Mercado Municipal de Amarante mantém-se de portas abertas

Amarante mantém o Mercado Municipal em funcionamento nos dias e nos horários habituais.

A decisão foi tomada pelo executivo municipal por entender que, desde reabertura em maio, "tudo tem decorrido da melhor forma, razão pela qual se mantém a atividade no Mercado Municipal com a venda de produtos agroalimentares, e a feira, no Parque Ribeirinho com os produtos não alimentares", explica fonte municipal.

O acesso continua sujeito às orientações da DGS: o uso de máscara, a desinfeção das mãos, o respeito pelo distanciamento físico, e a não aglomeração de pessoas. "Apela-se, uma vez mais, a todos os Amarantinos e aos que nos visitam que, fazendo a sua parte no controlo desta pandemia, continuem a respeitar as regras de acesso de modo a permitir a continuidade do seu funcionamento", acrescenta a fonte.

O Mercado Municipal de Amarante funciona às quartas-feiras e sábados, das 8.30 horas às 12.30 horas.