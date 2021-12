Morreu a menina de nove anos ferida com gravidade num acidente em Amarante

Mónica Ferreira Hoje às 11:56 Facebook

Morreu a menina de nove anos que ficou ferida com gravidade na sequência de um acidente entre dois carros, ocorrido ao início da tarde de quarta-feira, na rua do Seixo, em Vila Meã, Amarante.

Daniela Soares foi transportada para o Hospital de São João, no Porto, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

A menina era natural de Caíde de Rei, no concelho de Lousada e seguia de carro com a irmã quando se deu o acidente. A irmã sofreu ferimentos ligeiros, tendo a menina ficado ferida com gravidade.

Foi assistida no local pelos bombeiros de Vila Meã e Penafiel, assim como pelas equipas da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa e de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Amarante. Foi transportada em estado grave para a urgência pediátrica do Hospital S. João, no Porto, onde acabou por morrer.