"Motard" ferido com gravidade em colisão com carro em Felgueiras

A colisão de uma moto com um veículo causou ferimentos graves ao condutor do veículo de duas rodas, este domingo de manhã na EN15, na zona da Serrinha, entre Felgueiras e Amarante.

A vítima esteve cerca de uma hora a ser assistida na Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) Amarante e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa. Depois de estabilizado, o ferido, com cerca de 50 anos, foi encaminhada com apoio médico para a urgência do Hospital de S. João, no Porto.

A condutora do veículo ligeiro, foi encaminhada para o Hospital S. Gonçalo, do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. A mulher ficou em pânico e sofreu "apenas" ferimentos ligeiros.

Pelo que foi possível apurar, o acidente, numa zona de curva e contracurva, terá ocorrido aquando de uma mudança de faixa de rodagem do carro que circulava no sentido Amarante-Porto. O embate ocorreu quando o ligeiro se preparava para entrar numa zona comercial. A moto rodava no sentido oposto, Porto-Amarante.

Além das equipas do INEM, no local, estiveram os Bombeiros da Lixa e a GNR. O alerta de acidente foi dado cerca das 9.50 horas.