Motociclista em estado grave após colisão na EN15 em Amarante 

Um motociclista ficou ferido com gravidade ao colidir com um veículo ligeiro de mercadorias, esta quarta-feira à tarde, na EN15, em Travanca, no concelho de Amarante. O ocupante do automóvel sofreu ferimentos ligeiros.

As vítimas, depois de estabilizadas pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa, foram posteriormente transportadas pelos bombeiros de Vila Meã e Lousada para a urgência do hospital de Penafiel.

O alerta foi dado às 14.42 horas. A GNR de Vila Meã tomou conta da ocorrência.