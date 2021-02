Motociclista em estado grave após despiste e embate contra árvore em Amarante

Antonio Orlando Hoje às 19:27 Facebook

Um motociclista ficou gravemente ferido este domingo depois de se ter despistado e embatido contra uma árvore, em Amarante.

O acidente ocorreu cerca das 13 horas nas imediações de uma pista privada de moto trial na união das freguesias de Ôlo e Canadelo.

A vítima foi assistida no local pela Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), tendo sido posteriormente transportada pelos Bombeiros Voluntários de Amarante para a urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.

Ao que o JN apurou, além da vítima, outros motociclistas andavam a treinar na pista furando o dever de confinamento.

Alertada pelos bombeiros, uma patrulha da GNR terá ido ao local, desconhecendo-se, contudo, se houve ou não aplicação de coimas aos alegados infratores do confinamento.