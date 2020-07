Septuagenária morre afogada num tanque de rega

Antonio Orlando Hoje às 14:58, atualizado às 15:21 Facebook

Uma mulher, de 79 anos, foi encontrada sem vida num tanque de rega, na freguesia de ​​​​​​​Mancelos, no concelho de Amarante.

Tudo indica que a idosa terá sido vítima de afogamento. "O tanque é alto e estava com pouca água. A mulher ter-se-á debruçado para chegar à água e acabaria por cair no interior da represa", admitiu, ao JN, uma fonte do socorro.

Acionados os Bombeiros Voluntários de Vila Meã, pelas 12.07 horas, quando chegaram ao local encontram a vítima em paragem cardiorrespiratória. Apesar das manobras de reanimação, o óbito acabaria por ser confirmado pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

O corpo foi removido para a delegação de Penafiel do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses para realização de autopsia.

A SIV de Amarante e a GNR foram igualmente acionados para o local do acidente.