Nova linha liga terminal rodoviário a estação de comboios de Vila Meã

A Câmara de Amarante que se constituiu Autoridade de Transportes de Amarante criou uma nova linha de transporte regular que funciona entre o terminal rodoviário do Queimado, na cidade, e a estação ferroviária de Vila Meã.

A nova ligação é gratuita para quem tiver passe ou bilhete da CP e tem um custo de 50 cêntimos para aos restantes utilizadores. "São oito as ligações diárias entre os dois principais polos urbanos do concelho, coincidindo com os horários de maior procura da CP", explica fonte autárquica.

Esta foi a fórmula encontrada pela autarquia para permitir aos munícipes o acesso ao serviço dos Comboios Urbanos da CP, na linha do Douro, atendendo a que a cidade está desde 2009 sem transporte ferroviário na sequência do desmantelamento da linha do Tâmega.

Outra das novidades do "novo" Part Amarante é a "benesse" da gratuitidade dos transportes públicos dada aos portadores de deficiência com um grau de incapacidade igual ou superior a 60 por cento. A medida é válida em toda a rede municipal, incluindo os transportes urbanos VIA- Viagens de Amarante e uma viagem adicional, às 07.10h, entre Amarante e Vila Meã, para coincidir com o comboio que parte em direção ao Porto.

O PART de Amarante, (o município constituiu-se Autoridade de Transportes) contempla também o passe municipal sénior com 50 por cento de desconto face ao passe municipal e a nova ligação a Vila Meã.

Quer o Passe Municipal Sénior, no valor de 15 euros, quer o Passe Municipal que mantêm o preço de 30 euros permitem circular em toda a rede municipal e no VIA.

Foi ainda reduzido o custo dos passes do VIA para estudantes e seniores, que baixou para os 7,5 euros.