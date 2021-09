Pizarro em campanha garante que é possível reabrir a linha do Tâmega

António Orlando Hoje às 01:07 Facebook

Dezenas de pessoas fizeram, na manhã deste domingo, um pequeno percurso do canal da linha do Tâmega entre os concelhos do Marco de Canaveses e Amarante para, de forma simbólica, reclamarem a reabertura deste traçado ferroviário que em tempos ligou os dois concelhos vizinhos.

A iniciativa, de cariz político, foi organizada pelas candidaturas do PS às presidências das câmaras de Amarante e Marco de Canaveses. A liderar o pelotão de caminheiros políticos esteve Manuel Pizarro, eurodeputado e presidente da Federação Socialista do Porto, acompanhado pelo candidato à autarquia de Amarante, Hugo Carvalho, e por Bruno Magalhães, candidato à vice-presidência da Câmara do Marco de Canaveses, na lista liderada por Cristina Vieira. A candidata marcuense, apesar de anunciada a sua presença, não participou na caminhada, alegadamente, por estar "ocupada noutras iniciativas da campanha eleitoral".

A linha do Tâmega , recorde-se, foi desativada em 2009 por ordem de Ana Paula Vitorino, a então secretária de Estado dos Transportes do governo de José Sócrates. Mais tarde, em 2011, o governo de Passos Coelho ordenou o encerramento da linha, já os carris tinham sido levantados pela empresa de Manuel Godinho, arguido e condenado no processo Face Oculta.

De lá para cá, o canal ferroviário tem ganho silvas e mato. Algumas juntas têm cortado a vegetação que permite à população o usufruto do canal para jogging e caminhadas.

"Entre as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência e as verbas do Novo Quadro Comunitário é possível, imperioso, e prioritário encontrar formas de financiamento para que o Estado pague uma dívida a esta população do Marco de Canaveses e de Amarante com a reativação da linha. É um investimento relativamente curto para as necessidades a que dará resposta. É um compromisso que assumo enquanto dirigente do PS: nós vamos transformar esta luta numa das prioridades da nossa ação política no distrito do Porto", garantiu ao JN Manuel Pizarro no final do comício que encerrou a caminhada junto à estação de Vila Caíz.

Hugo Carvalho, candidato do PS/Amarante apontou o dedo ao seu rival político, José Luís Gaspar, acusando-o de falta de capacidade reivindicativa junto do poder central para que a linha fosse reaberta.

Bruno Magalhães, vice-presidente da Câmara do Marco, na qualidade de candidato ao novo mandato, além de fazer notar os benefícios que as populações dos dois concelhos teriam com o regresso do transporte ferroviário, considerou que o regresso dos comboios à linha do Tâmega "ia devolver à estação da Livração", na linha do Douro, "a importância que outrora teve".