Postos de testagem gratuita em Amarante e Marco de Canaveses

Um laboratório de análises clínicas abriu postos de testagem gratuitos nos concelhos de Amarante e Marco de Canaveses, com o apoio dos municípios.

O primeiro posto instalado em Amarante, na Alameda Teixeira de Pascoaes, realizou, em nove dias, mais de mil testes antigénio à covid-19.

"A evolução da situação pandémica leva-nos a reforçar a oferta de testes à covid-19 no concelho, desta feita no pólo urbano de Vila Meã", explica o presidente do Município de Amarante, José Luís Gaspar..

No Marco de Canaveses o posto será instalado na Alameda Dr. Miranda da Rocha (junto aos Paços do Concelho) e a sua entrada em funcionamento está prevista para terça-feira, 11 de janeiro.

O posto irá funcionar de segunda a sábado, entre as 14 e as 18 horas, e vai permitir aos marcuenses fazerem testes rápidos antigénio gratuitos, mediante comparticipação do Governo, sem marcação prévia.

"O Município pretende continuar a contribuir para, principalmente, defender a saúde e segurança dos marcuenses, mas também para salvaguardar a economia local", justifica Cristina Vieira, presidente da autarquia do Marco de Canaveses.

Além desta unidade, é possível realizar testes rápidos antigénio gratuitos no concelho do Marco de Canaveses na Farmácia Nova (Marco), Farmácia de Alpendurada e Farmácia Confiança (Bem Viver), bem como nos laboratórios Lab Amarante (Toutosa), Lab Amarante (Marco), Lac Vale do Sousa (Marco), SynLab (Alpendurada) e SynLab.