Professor em estado grave após embater de scooter em carro a sair de estacionamento

Um motociclista está desde ontem internado em estado grave, na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital de S. João no Porto, após ter sofrido um acidente rodoviário na EN15, em Telões, Amarante.

O alerta de acidente foi dado cerca das 16 horas de quinta-feira, dia 8 de maio, para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) no Porto.

Daniel Moura, 44 anos, professor, "está em coma induzido", disse ao JN fonte dos Bombeiros de Amarante. A corporação de voluntários juntamente com a VMER do Vale do Sousa e SIV de Amarante socorreram a vítima.

O professor natural da cidade, circulava numa scooter no sentido Lixa- Amarante, quando colidiu com um veículo ligeiro que saía do estacionamento, junto ao Crystal Center Amarante, para tomar a circulação em direção à Lixa.

O condutor do ligeiro, de 84 anos, saiu ileso do acidente.

A GNR tomou conta da ocorrência.