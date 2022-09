RodoAmarante aumenta para 12 as idas ao Hospital

A RodoAmarante - Transporte de Passageiros de Amarante aumentou para 12 as idas ao Hospital do serviço de transportes públicos na Linha U1 Urbana-Hospital. O novo horário entrou em vigor esta quinta-feira e é uma espécie de `prenda" aos amarantinos pela passagem do 1º ano de atividade da transportadora, assinalado a 1 de setembro.

O novo plano de rede e oferta de transportes públicos para vigorar entre 1 de setembro de 2022 e 31 de agosto de 2023 foi reforçado por decisão da Autoridade Local de Transportes -Câmara Municipal de Amarante.

Deste modo, explica fonte da transportadora, os amarantinos podem usufruir de uma rede de transportes públicos "ainda mais consolidada, com uma oferta aumentada para satisfazer as necessidades da população".

As partidas dos autocarros na linha U1 Urbana-Hospital acontecem no Terminal Rodoviário, no Queimado, 12 vezes ao dia, de hora a hora, entre as 07.25 horas e as 19.25 horas.

No percurso inverso há outras tantas carreiras.

A partida do primeiro autocarro, do Hospital para a cidade, arranca às 07.43 horas. Depois as partidas neste sentido acontecem de hora em hora, a partir das 08.47. A última carreira sai do hospital às 18.47 horas.

A entrada em funções da RodoAmarante, a nova empresa de transporte público em Amarante, há cerca de um ano, ficou marcada pela contestação dos motoristas das operadoras Rodonorte e Valpi que não se candidataram ao concurso de exploração. Os condutores dos autocarros temiam pelos seus empregos. De lá para cá a contestação hibernou.

A RodoAmarante iniciou a concessão em 1 de setembro de 2021, por um período de 5 anos, no valor de 1,4 milhões de euros. Segundo dados da empresa, a transportadora opera no concelho com um total de 36 autocarros, que percorrem 28 linhas com 800 paragens.