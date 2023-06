Romeiros levaram cestas de cravos a São Gonçalo de Amarante

São Gonçalo de Amarante recebeu este domingo a visita de dezenas de romeiros que lhe quiseram prestar tributo: uns como santo curandeiro dos cravos (verrugas); outros como santo casamenteiro.

A tradição do desfile dos romeiros é antiga e foi reativada em 2017 passando a figurar no programa d' O Junho de Amarante", as festas da cidade e concelho amarantino que se realizaram todos anos no primeiro fim de semana do mês de junho.

Já no século XVI os romeiros de vários pontos do país deslocavam-se a Amarante para pedir ao santo que lhes tirasse das mãos as lesões epidérmicas (verrugas). Diz a crença religiosa que deve ser ofertado um cravo vermelho por cada verruga e que mais tarde, por milagre de S. Gonçalo, as verrugas desaparecem.