Secundária de Amarante com dez casos positivos de covid-19 e duas turmas em quarentena

A Escola Secundária de Amarante tem dez alunos que testaram positivo para o novo coronavírus, encontrando-se, atualmente, duas turmas em isolamento profilático, de acordo com a direção do estabelecimento.

Segundo foi comunicado por correio eletrónico à comunidade escolar, informação a que a Lusa também teve acesso, as duas turmas em quarentena, por determinação das autoridades de saúde, são do 11.º e 12.º anos.

A direção confirmou esta segunda-feira ter enviado, na semana passada, aquelas informações aos alunos e à associação de pais, mas não pretendeu dar informações adicionais.

Naquela escola do distrito do Porto também foram sinalizados casos de covid-19 entre alunos do 10.º e 7.º anos, que se encontram a cumprir isolamento profilático.

No email enviado pela direção à comunidade escolar refere-se que os "tratamentos diferenciados" em relação ao isolamento profilático das turmas são determinados pela autoridade de saúde, em função do risco associado a cada caso".

"Pelo que nos foi comunicado, as infeções ocorreram todas fora da escola e não existe surto ativo dentro do estabelecimento", disse hoje à Lusa Ricardo Magalhães, da associação de pais.

O dirigente refere que "todas as medidas necessárias" têm sido adotadas pelo estabelecimento, em concordância com as autoridades de saúde, mas admite que as questões relacionadas com a utilização da cantina e as entradas e saídas do estabelecimento são motivo de apreensão para a associação.