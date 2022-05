Tecnológica espanhola instala-se em Amarante

A espanhola SOFOSOL SL. firmou um acordo com o município de Amarante para abrir uma delegação da empresa neste território do distrito do Porto.

As instalações funcionarão no cluster tecnológico Amarante Tech Hub, localizado no Instituto Empresarial do Tâmega, que irá promover o desenvolvimento da atividade do grupo em Portugal, "mas também servir a expansão das atividades nomeadamente no contexto dos países de língua oficial portuguesa", adianta fonte da Câmara de Amarante.

A empresa está já a recrutar, estando à procura numa primeira fase de perfis técnicos MySQL (sistema de gerenciamento de banco de dados) e perfis comerciais.

Especializada na criação, integração e comercialização de aplicações e soluções cloud, na área da gestão dos recursos humanos e cibersegurança, a SOFOSOL SL. faz parte de um consórcio internacional de empresas tecnológicas com mais de 500 colaboradores. Com 40 anos de experiência, tem sede em Espanha, no Perú, México, Venezuela e República Dominicana e, a partir de hoje, em Amarante, no IET - Instituto Empresarial do Tâmega.

Entre as marcas desenvolvidas e comercializadas por este consórcio encontram-se a Visual Presencia Cloud, uma solução na área da gestão dos recursos humanos que será um dos focos da entrada do grupo em Portugal, mas também a TIC defense, Hackrocks, IDS, Jobtraker, Workcloud entre outros.

No espaço de um mês esta é a terceira empresa tecnológica a assentar arraiais no cluster tecnológico amarantino. Em abril tinham chegado grupo Arentia S.A e a canadiana Jolera.