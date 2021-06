Trabalhador morre soterrado por queda de muro em Amarante

António Orlando e Augusto Correia Hoje às 09:48, atualizado às 10:15 Facebook

Um homem morreu soterrado, esta segunda-feira de manhã, na sequência da queda de um muro que causou ferimentos graves noutro trabalhador.

Segundo apurou o JN, os homens estavam a trabalhar na construção de um muro de suporte quando ocorreu o acidente.

Um dos trabalhadores morreu no local e o outro sofreu ferimentos graves, estando a ser transportado para o hospital padre Américo, em Penafiel, disse ao JN fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto.

Meios do INEM, dos Bombeiros de Amarante e da GNR foram mobilizados para o local do acidente, cujo alerta soou às 9.05 horas da manhã desta segunda-feira.