Três feridos em dois acidentes em saídas da A4

Um despiste de uma viatura ligeira na Variante à EN 210, na saída Amarante Oeste da A4, provocou este sábado à tarde um ferido. Cerca de uma hora depois, ocorreu um despiste seguido de colisão que envolveu três viaturas e causou dois feridos..

No primeiro acidente, a vítima, uma mulher socorrida pelos bombeiros de Vila Meã, foi transportada para a urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS). O alerta foi dado às 18.42 horas. O Centro de Orientação de Doentes (CODU) acionou para o local duas ambulâncias.

Mal chegados ao quartel, os bombeiros de Vila Meã tiveram de sair para um novo acidente, que envolveu três viaturas no cruzamento de Castelões na Variante à EN 211, logo após a saída de Castelões da A4 para o Marco de Canaveses. Neste acidente há a lamentar ferimentos em duas pessoas que foram levadas pelos bombeiros de Vila Meã e Penafiel para a urgência do CHTS.

O alerta foi dado pelas 19.52 horas e, para o local, acorreram os Bombeiros Voluntários de Vila Meã e Penafiel, bem como outras corporações, com um total de 13 operacionais e quatro ambulâncias.

Ambos os acidentes provocaram dificuldades à circulação rodoviária.