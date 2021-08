António Orlando Hoje às 01:33 Facebook

Em Vila Garcia, no caminho do Barral, o despiste de um carro vitimou um homem de 61 anos, que morreu no Hospital de S. Gonçalo do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa.

A vítima, natural de Telões, Amarante, despistou-se e caiu numa rabina. "Na queda, o condutor foi cuspido", indo parar a um campo agrícola, indicou ao JN fonte dos bombeiros.

Um segundo acidente, este relatado pela GNR, provocou um ferido grave. Em causa está uma colisão na variante do Tâmega que liga Amarante a Celorico de Basto.