Universo do Vinho Verde Amarante homenageia Agustina Bessa-Luís

Agustina Bessa-Luís é a personalidade amarantina homenageada na 6.ª edição do Universo do Vinho Verde Amarante, que arrancou esta sexta-feira e se prolonga até domingo, nos claustros do Convento de São Gonçalo.

Sob o imaginário de Agustina Bessa-Luís, esta sexta-feira, os Claustros do Mosteiro de S. Gonçalo, voltaram a abrir as portas ao Universo do Vinho Verde Amarante (UVVA), a feira de promoção ao vinho verde, sobretudo àquele que é produzido na sub-região de Amarante.

Um vinho especial, sobretudo nos brancos, que apresenta aromas frutados e um título alcoométrico superior à média da Região Vitivinícola dos Vinhos Verdes.