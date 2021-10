Uso obrigatório de máscara nos cemitérios do Baixo Tâmega

António Orlando Hoje às 20:33 Facebook

Twitter

Partilhar

A Unidade de Saúde Pública, do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Tâmega I Baixo Tâmega, emitiu uma norma onde propõe a obrigatoriedade do uso de máscara dentro do cemitério e nas suas imediações no Dia de Finados e no Dia de Todos os Santos.

Considerando que o Dia de Todos os Santos e Dia de Finados são datas muito importantes para a população que, tradicionalmente, aproveita para visitar as sepulturas dos seus entes queridos, a Unidade de Saúde Pública (USP), lembra que "não obstante a evolução favorável da situação epidemiológica em Portugal e grande parte da população já se encontrar vacinada" contra a covid-19, importa lembrar que "existe uma diminuição da resposta imunitária ao longo do tempo, pelo que continua a ser fundamental a adoção de comportamentos que salvaguarde a saúde e a segurança da população e diminuam a probabilidade de propagação desta infeção".

Assim, a USP aconselha as pessoas pertencentes aos grupos mais vulneráveis, as pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal completo há mais de seis meses a "evitar a deslocação aos cemitérios nos horários considerados de maior afluência,".

O organismo recomenda ainda que sejam colocados nos pontos de acesso aos cemitérios gel desinfetante, e que não haja partilha do material de limpeza dos jazigos.