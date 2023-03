Vestiram-se com roupas femininas e o Colégio S. Gonçalo expulsou-os

António Orlando Hoje às 18:46 Facebook

Três alunos apostaram que iam para a escola com roupas de mulher. Pouco depois trocaram de roupa, mas a diretora quis vê-los de vestido curto. Depois deu-lhes cinco minutos para abandonar a escola

Três rapazes, de 16, 17 e 18 anos, alunos do Colégio S. Gonçalo, em Amarante, apresentaram-se esta quinta-feira no estabelecimento de ensino vestidos com roupas de mulher. A situação, que terá provocado algum alvoroço entre a comunidade escolar da escola diocesana, terá levado a que a direção chamasse ao gabinete os jovens, repreendendo-os. Segundo apurou o JN junto de fontes do colégio, os estudantes foram alvo de um processo disciplinar, uma informação que as partes envolvidas não quiseram abordar. Alunos e direção da escola remeteram-se ao silêncio, confirmado apenas o episódio do vestuário feminino.

Pelo que o JN conseguiu apurar, os jovens, alunos do 10º e 12º ano do curso de Mecânica, terão feito uma aposta entre colegas de que iriam entrar no Colégio vestidos de mulher. Os três ganharam a aposta quando, logo pela manhã, se apresentaram no estabelecimento de ensino de vestido justo e curto com pernas à mostra. Entraram na escola de mão dada para surpresa de todos, conforme se percebe nas fotos e vídeo, onde se vê dois dos três.