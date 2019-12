Visitas à Torre dos Clérigos pagam hospitalização domiciliária em Amarante

António Orlando Hoje às 18:23 Facebook

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) vai alargar o serviço de hospitalização domiciliária a Amarante com duas carrinhas adquiridas com dinheiro das entradas de dois fins-de-semana de visitas à Torre dos Clérigos, em 2018 e 2019.

Trata-se de uma oferta da Irmandade dos Clérigos, entidade que gere as visitas turísticas à icónica torre do Porto, "para a aquisição das carrinhas", explica fonte do CHTS. O valor das viaturas é de 40 mil euros.

A hospitalização domiciliária arrancou no Hospital Padre Américo, em Penafiel, em fevereiro deste ano, abrangendo os ACES - Vale do Sousa Norte e Sul, num raio de 15 quilómetros de distância do hospital. Agora, vai ser também possível o alargamento ao Hospital de São Gonçalo, em Amarante, com a criação de uma unidade de hospitalização de acordo com a realidade e geografia da cidade.

Marcada para as 15 horas de quinta-feira, a entrega das viaturas decorrerá junto à Torre dos Clérigos numa cerimónia que contará com a presença do Bispo Auxiliar D. Américo de Aguiar, em representação da Irmandade dos Clérigos.

A hospitalização domiciliária é, genericamente, uma alternativa ao internamento convencional, mas com assistência contínua, que permite reduzir complicações e infeções hospitalares, além de permitir gerir melhor as camas disponíveis para o tratamento de determinados doentes no Serviço Nacional de Saúde.

A equipa multidisciplinar da unidade do Padre Américo é constituída por dois médicos, aos quais se associam vários outros para garantirem o funcionamento 24 horas por dia durante 365 dias, além de seis enfermeiros, uma assistente social, uma farmacêutica, uma nutricionista e uma assistente operacional. O mesmo modelo será agora replicado em Amarante.