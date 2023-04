Zona protegida da Serra da Aboboreira acolhe rali: organização garante respeitar critérios ambientais

A Serra da Aboboreira, recentemente promovida a Paisagem Protegida Regional, vai receber este sábado uma prova de rali a contar para o Campeonato de Portugal de Ralis. Para minimizar o impacte ambiental do Rally Terras d´Aboboreira, a organização, Clube Automóvel de Amarante (CAA) em parceria com as autarquias de Amarante, Baião e Marco de Canaveses e as empresas Resinorte e Re-Source, promoveu a plantação de cerca de três centenas de árvores.

"Temos que abordar isto com toda a frontalidade: nós não vamos poder ter com regularidade provas deste género na Serra da Aboboreira, sejamos claros; quer dizer que vamos ter que limitar muito e de forma seletiva os eventos que vamos ter na serra, mas se temos este Rally Terras d´Aboboreira é porque achamos que tem todas as condições para obedecer aos critérios definidos pelo Código de Sustentabilidade Ambiental", garante Paulo Pereira, autarca de Baião.

A Federação Portuguesa do Automóvel e Karting (FPAK), por seu lado, garante que tem a ambição de atingir a "neutralidade carbónica e emissão zero de CO2 até 2030. Sem sustentabilidade ambiental este desporto não terá futuro a médio prazo e é nisto que estamos a trabalhar na sensibilização e ajuda aos clubes", garante Pedro Barros, vogal da FPAK.

PUB

Além desta medida de compensação de carbono, a organização do rali garante que "delineou um Código de Sustentabilidade Ambiental de modo a garantir o mínimo impacto ecológico do evento". E até foi criado um email específico para tratar dos assuntos relacionados com a proteção da natureza: ambiente@terrasdaaboboreira.pt.

O Código incide em oito áreas distintas: ruído, resíduos, água e energia, combustíveis e proteção do solo, higiene e limpeza, sensibilização e compensação de carbono.

Assim, garante o CAA, serão colocados ecopontos em todas as áreas consideradas sensíveis, será feita a recolha e encaminhamento para reciclagem dos resíduos provenientes dos carros de competição, como pneus, absorventes contaminados, peças da carroçaria, vidros, óleos (travões, motor, transmissões, etc.) e anticongelantes, pastilhas de travões e filtros de óleo.

A lavagem das viaturas de competição será feita por elementos da organização da equipa do ambiente "numa estação de serviço reservada para o efeito, sendo utilizado um sistema de alta pressão e baixo consumo, em conformidade com todas as normas ambientais".

Com o objetivo de diminuir a circulação de veículos em cada município por onde passa o rali, haverá uma zona de público servida por transporte público gratuito.

Na área dos combustíveis e proteção do solo, e independentemente do material que as equipas utilizam, "nas três zonas de reabastecimento será colocado um tapete ambiental que cubra a totalidade dessas áreas. As equipas de bombeiros também estarão munidas de kits específicos para acorrer a qualquer eventual derrame".

O Rali Terras d'Aboboreira é apoiado financeiramente em 20 mil euros por cada uma das três autarquias - Amarante, Baião e Marco de Canaveses.