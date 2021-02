ACeS Tamega 1 reconsidera e remarca vacinação contra a covid-19 em Baião

Antonio Orlando Hoje às 18:47 Facebook

A Câmara de Baião criou uma estrutura de vacinação, junto ao Centro de Saúde local, que vai permitir vacinar a população do concelho contra a covid-19 a partir da próxima terça-feira.

A estrutura resultou da colaboração com o Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Tâmega ACeS-Tâmega 1 e surge como resposta ao desagrado que havia sido manifestado pelo autarca de Baião, Paulo Pereira, por inicialmente o ACeS ter prevista a vacinação nas ADC- Áreas Dedicadas à covid-19, de Amarante, Cinfães e Marco de Canaveses.

Nesse cenário, os cidadãos baionenses seriam vacinados no Marco de Canaveses, o que para as autoridades locais era "inaceitável que a população, muita dela com dificuldades de mobilidade e sem transportes, tivesse que ir ao concelho vizinho do Marco para ser vacinada".

Face à contestação do autarca baionense, há qual se havia juntado o PCP/Baião, o ACeS voltou atrás na decisão. "Sempre entendemos que era muito importante que a vacinação ocorresse em Baião, para que os cidadãos não tivessem de se deslocar para outros territórios e para que pudéssemos, o mais possível, evitar ajuntamentos e viagens longas, e principalmente quando estamos a falar de cidadãos que requerem cuidados especiais", referiu Paulo Pereira, no final da visita que fez ao novo posto de vacinação.

O equipamento instalado junto ao Centro de Saúde possui uma área de receção, duas cabinas de vacinação e uma área de recobro, onde os utentes irão aguardar 30 minutos após a administração da vacina, para avaliação do eventual surgimento de reações negativas.

Nesta fase, serão vacinadas 1.819 pessoas com mais de 50 anos e com doenças crónicas (insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal ou doença respiratória crónica) e as pessoas com mais de 80 anos.

A Câmara de Baião acrescenta que vai mobilizar trabalhadores que estarão junto à estrutura para encaminharem os cidadãos para o local de vacinação e informar sobre os passos a seguir.

REORGANIZAÇÃO DAS ADR

A Área Dedicada a Doentes Respiratórios (ADR) do Marco de Canaveses, que se encontrava junto ao Centro de Saúde do Marco, foi substituída para dar lugar a um ponto de vacinação contra a covid-19, já a partir do próximo dia 22 de fevereiro.

Os utentes com patologias respiratórios que, até então seriam atendidos na ADR Marco de Canaveses, passam a ser encaminhados para as ADR de Amarante, Baião, Cinfães ou Resende.