Antiga escola primária em Baião vai ser casa para cinco famílias

A antiga escola EB1 de Paredes de Baixo, em Santa Cruz do Douro, no concelho de Baião, vai ser transformada em cinco habitações sociais (três T1 e dois T2), ao abrigo da candidatura que a Câmara local fez ao "Programa 1.º Direito", no âmbito do "Programa de Apoio ao Acesso à Habitação" do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP - IHRU, que financiará a empreitada, a título não reembolsável, no valor de 408 630 euros.

No âmbito da estratégia local de habitação, o município baionense identificou 153 agregados habitacionais (291 pessoas) a viverem em condições indignas. Até ao momento, foram "já submetidas mais três" candidaturas para reabilitação de habitações de beneficiários diretos e encontram-se "em preparação mais quatro" para promoção de soluções habitacionais do município.

O vice-presidente da Câmara e vereador responsável pelos Assuntos Sociais, Filipe Fonseca, sublinha a "aposta da autarquia no setor, com particular enfoque na habitação social, plasmada na Estratégia Local de Habitação definida pelo município, que irá refletir uma melhoria considerável no quadro habitacional do concelho", garante o vereador.

PUB

Assim, o município definiu como solução promover 73 habitações pela Câmara, 19 por outras entidades beneficiárias e 61 intervenções em habitações próprias de beneficiários diretos. Foi ainda possível prever como necessárias: 127 reabilitações, 25 aquisições para reabilitação e uma (1) construção, o que, em termos de investimento, se traduz em 3.674.250 euros para soluções habitacionais dos beneficiários diretos, 1.121.145 euros para soluções habitacionais do terceiro setor e 2.601.292 euros para as soluções habitacionais do município.