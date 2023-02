Autarca de Baião ameaça acabar com as transmissões das reuniões de Câmara

"O Presidente da Câmara de Baião, Paulo Pereira, ameaçou acabar com a transmissão nas redes sociais das reuniões de Câmara, retirando aos baionenses o poder de se informarem livremente". A denúncia é feita pelo PSD, único partido da oposição à gestão socialista com assento no órgão autárquico.

A intimidação socialista, no dizer dos social-democratas, ocorreu na última reunião do Executivo Municipal. O edil, Paulo Pereira, garante que a decisão de acabar com as transmissões ainda não foi tomada, mas justifica a ameaça com o facto de "o objetivo inicial de aproximação dos eleitores à política, não estar a ser cumprido".

Para Paulo Pereira os temas que a oposição tem levado a debate não dignificam "nada nem ninguém". "Ou passamos a ter uma atitude de discussão, mas num nível elevado e com propostas concretas ou então estamos a contribuir para afastar a população da política", considera o socialista.

Pelo que o JN apurou através da visualização das reuniões de câmara, os "bate-boca" entre social-democratas e socialistas ocorrem, sobretudo, no período antes da ordem do dia. Um dos temas que mais rotura causou entre PS e PSD foi a recente decisão do executivo municipal em adquirir as instalações da Cooperativa Fonte do Mel para património municipal. Na discussão que se instalou, o vereador do PSD, Paulo Portela, sugere que "a aquisição" daquelas instalações, "por 149.500 euros, é um favor político que o PS faz a militantes socialistas que gerem a referida Cooperativa". Na resposta, o presidente da câmara considerou a acusação do PSD "rasteirinha" que em nada dignifica o órgão autárquico. "O Senhor Vereador do PSD sistematicamente profere afirmações do "ouvi dizer", mas não concretiza nada", diz Paulo Pereira.

"Se o presidente decidir acabar com as transmissões, ao fazê-lo está a diminuir a transparência na ação camarária, a impedir os Baionenses de fazerem pelas suas próprias cabeças juízo de valor sobre a ação dos políticos que elegem. Da minha parte, não temos nada a esconder, nem qualquer tipo de medo ou de escrutínio do povo", disse Paulo Portela numa declaração política que fez na reunião de 25 de janeiro e que agora é citada em comunicado da estrutura concelhia do PSD.