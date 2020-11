Autarca de Baião critica erros e injustiças nos descontos das portagens

António Orlando Hoje às 18:59 Facebook

Paulo Pereira pede que o mapa de descontos nas autoestradas seja revisto e que a redução das portagens seja alargada aos residentes nos concelhos servidos pela A4.

O presidente da Câmara Municipal de Baião escreveu uma carta à Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, onde critica a redução do preço das portagens nas ex-scut em vários pontos do país, aprovada esta semana, sem acautelar idêntica medida nos concelhos do interior que são servidos pela A4. "Considero um erro e uma injustiça porque ignora muitos territórios do interior, que precisam mais de apoio, mas privilegia zonas do litoral", começa por explicar Paulo Pereira, o autarca socialista de Baião na carta enviada a Ana Abrunhosa.

O edil de Baião, que também preside à Associação de Municípios do Baixo Tâmega, apontou incoerências, como o facto de um troço da A4, entre Matosinhos e Águas Santas, ter ficado incluído na redução do preço de portagens, enquanto que outras partes da A4 vão continuar a pagar os mesmos valores. "Os pressupostos não tratam os todos os territórios do interior de igual forma" e ignoram documentos do próprio Governo, por exemplo "a distribuição de fundos comunitários, para os territórios designados de baixa densidade", faz notar na missiva enviada a Ana Abrunhosa.

Ou seja, segundo o autarca, territórios como Baião têm acesso a fundos comunitários especiais ou a apoios para a fixação de pessoas, mas não são contemplados pelos descontos no acesso a portagens.

Paulo Pereira pede à ministra da Coesão Territorial que o mapa de descontos nas autoestradas seja revisto e que sejam alargados os descontos para residentes nos concelhos servidos pela A4. Na carta enviada a Ana Abrunhosa, Paulo Pereira sustenta o pedido com uma mão cheia de razões como: acesso à saúde e educação; apoio às empresas; aumento da atratividade do interior; valorização da dimensão ambiental dos territórios do interior; mais atratividade do interior.