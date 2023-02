Autarca de Baião ganha processo judicial à Câmara a que preside

Deliberação que proíbe contratos entre Município e parentes de membros das autarquias viola as regras. Foi proposta pela oposição e a maioria deixou passar na ausência do líder.

O presidente da Câmara de Baião, Paulo Pereira (PS), ganhou o processo judicial que intentou contra a Autarquia a que preside. Em causa estava a contestação à aprovação de uma proposta da oposição (PSD/CDS), que a maioria socialista (quatro vereadores) deixou passar ao abster-se na votação. O quinto eleito do PS, o presidente da Câmara, estava de férias. A deliberação, que colocava grandes restrições à Autarquia na contratação de familiares, foi agora considerada inválida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel (TAFP), cabendo ao Município pagar 30 mil euros das custas do processo.

A deliberação em causa, apresentada pelos vereadores do PSD (Paulo Portela e Célia Azevedo) e aprovada graças à abstenção dos eleitos do PS na reunião de Câmara de 10 de novembro de 2022, destinava-se a "promover a obrigação ética e a transparência na gestão da coisa pública". O objetivo era impedir a Câmara de estabelecer qualquer relação contratual com todos aqueles que sejam parentes ou afins de membros dos órgãos autárquicos do município de Baião (Câmara, Assembleia e juntas de freguesia) e a todos os que integraram as listas de candidatos, de qualquer candidatura, nas últimas eleições autárquicas que não tenham sido eleitos. A todos estes era vedada à Câmara a contratação de serviços ou similares de pessoas; requisições ou destacamentos; contratos de trabalho ou nomeações, que não resultem de imposição legal.